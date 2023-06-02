Соболенко не пошла на брифинг на «Ролан Гаррос» из-за вопросов об Украине 2.06.2023, 20:24

Арина Соболенко

Теннисистка беспокоится за свое «психическое здоровье и благополучие».

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко отказалась от проведения традиционной пресс-конференции после матча третьего круга на «Ролан Гаррос» по причине беспокойства за свое «психическое здоровье и благополучие». Об этом сообщает ВВС.

Она отметила, что не чувствовала себя в безопасности во время пресс-конференции двумя днями ранее. «Я должна чувствовать себя в безопасности, когда после матчей буду давать интервью журналистам», — сказала Соболенко в пятницу.

После матча третьего круга вместо обычной пресс-конференции, открытой для всех журналистов, Соболенко поговорила с небольшой группой сотрудников СМИ, отобранной организаторами турнира. «Для моего собственного психического здоровья и благополучия я решила сегодня выйти из этой ситуации, и организаторы турнира поддержали меня в этом решении», — отметила белоруска.

Пресс-секретарь «Ролан Гаррос» заявила, что турнир поддержал просьбу Соболенко не проводить открытую пресс-конференцию, добавив, что она ожидает, что теннисистка будет их снова проводить в будущем.

В пятницу в третьем круге Соболенко обыграла россиянку Камиллу Рахимову со счетом 6:2, 6:2. В следующем матче белоруска сыграет против победительницы пары Слоан Стивенс (США) — Юлия Путинцева (Казахстан).

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