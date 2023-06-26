«Лукашенко предал и Путина, и Пригожина» 5 26.06.2023, 15:06

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Чем закончился очередной поход самозванцев на Москву?

В пятницу, 23 июня, главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил о «начале восстановления справедливости в России». 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к столице России, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии.

В интервью сайту Charter97.org координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко заявил, что мятеж в России организовала «партия почетной капитуляции»:

— Безусловно, попытка военного переворота в России имела место, потому что такие «инсценировки» уже нанесли кремлевскому режиму значительно больший вред, чем потеря оккупированных территорий в Украине и многолетние провалы в экономике Российской Федерации. Причин, почему Пригожин это сделал, может быть множество: от петербургских экономических разборок до масштабного заговора в Кремле.

Я могу сказать, что «сдулся» Пригожин по одной причине. Его «кинули» люди, которые участвовали в заговоре и которые обещали ему полную поддержку. И видно было, что вначале у Пригожина все шло очень хорошо, у него даже были встречи в Ростове с замначальника Генерального штаба и одним из командующих российских войск в Украине.

Был молниеносный бросок колонн к столице, хотя было ясно, что это не совсем колонны, а «вагнеровцы» присоединялись по пути. На каком-то этапе Пригожин понял, что его обманули и те, кто гарантировал ему легкий поход на Москву, свои обязательства не выполняют. В том числе его «кинул» и Лукашенко.

— В день путча вы выдвинули версию, что в заговоре Пригожина участвует и Лукашенко. Пресс-служба Лукашенко, а в последствии и спикер Кремля Песков заявили, что белорусский диктатор чуть ли не весь конфликт решил. Так кто же все-таки Лукашенко в этой ситуации: мятежник или миротворец?

— Начнем с конца, вообще произошло невероятное событие. Персоналистский режим Путина выстроен в России, может быть, еще пожестче, чем гитлеровский в свое время. И вот представьте, путч против Гитлера в июле 1944-го года, Гитлер обращается к диктатору Румынии Антонеску, чтобы тот помог ему договориться с восставшим маршалом Роммелем и другими генералами. И информацию о подавлении путча, что путч не удался, первым распространяет аппарат румынского диктатора. Такое представить невозможно, а мы увидели, что первой информацию о том, что Пригожин не идет на Москву, а принял внутренний «хлипкий мир», сообщила пресс-служба белорусского диктатора. Это просто какой-то абсурд.

Но здесь тогда получается следующее: Россией Путин как физическое лицо давно не управляет, существует некий коллективный Путин — это набор двойников, функционирующий несколько часов в день или неделю Владимир Владимирович, а также те, кто дергает за ниточки — Патрушев, Ковальчук или кто-то другой. Мне кажется, что Пригожин и Лукашенко больше всех осведомлены о реальном положении дел в России. Этот путч имел место, потому что они знали, что реально физический Путин неадекватен и ничем не управляет. Это было давление на дергающих за ниточки, что «ребята, мы тоже хотим участвовать в управлении Россией, но вообще надо кончать с войной, потому что мы не в том состоянии, чтобы вести войну против Украины и всего мира».

Я уверен, что Лукашенко знал, что будет делать Пригожин, их связывают многолетние грязные дела в Африке и других местах. Не просто же так Лукашенко накануне вывез свою семью.

Естественно, что предательская натура Лукашенко взяла свое, дальше определенной грани он не пошел. Но он по большому счету не является крупным игроком в России, а идут внутрикремлевские разборки. Можно расценивать, что использование Пригожина и Лукашенко было нужно одной из группировок для достижения своих целей. Где-то прозвучало, что в России есть «партия почетной капитуляции», вот эта партия берет верх. По большому счету главное обвинение Пригожина было в том, что именно Шойгу и Герасимов развязали войну, которая ничем не была спровоцирована, что эту войну надо заканчивать.

— Тогда возникает вопрос, если Лукашенко мятежник, могут ли ему отомстить за предательство?

— Ведь не только Лукашенко мятежник. Этот поход Пригожина показал, что значительная часть людей с оружием в России, в первую — очередь те, кто воюет в Украине, хотят прекращения этой войны, доверять им уже нельзя. Не забываем, что ВВП России — это 1/25-я часть ВВП стран НАТО. Ясно, что поражение в войне для России может обернуться катастрофой похуже, чем распад СССР.

Новая пригожинская идея «остановить войну» оказалась очень популярна в народе. Мы видели, как в Ростове поддержали вооруженный мятеж, как люди со слезами на глазах провожали этих «вагнеровцев», потому что им близка именно эта идея, что это все надо быстрее прекратить. Поэтому на народ «кремлевские» тоже никак не могут рассчитывать.

Огромное количество людей в России поняло, что в стране экономическая катастрофа, военное поражение, управленческий крах и самое главное — царь уже ненастоящий.

А Лукашенко просто пытается спасти свою шкуру любым путем.

— По итогу Пригожин окажется в Беларуси. Какие последствия это будет иметь для режима Лукашенко?

— Мне кажется, он все-таки не полный идиот и в Беларуси не окажется, ему надо прятаться в Африке и других местах. Он понимает, что те люди, которые предали его во время мятежа и те «кремлевские», против которых он пошел, ему этого не простят. Как в одном фильме говорили: «Скрипач не нужен, дядя Вова». Ясно, что Пригожина попытаются «зачистить», впрочем, как и Лукашенко. Пережитые страх и унижение им в Кремле не простят, а Лукашенко предал не только Пригожина, но и Путина.

— Какие последствия будет иметь попытка этого мятежа для войны в Украине? Мы видели уже реакцию Запада, изменятся ли какие-то подходы к России после этих событий?

— Мы видим, как методически действует командующий ВСУ Залужный. За последние дни украинцы имеют определенные успехи, они не происходят легко и просто, но то, что российская армия деморализована, — это факт. Украинцы будут отвоевывать свои территории.

Мятеж Пригожина показал, что Запад реально не оценивал ситуацию в России. Были постоянные опасения, что «если мы поставим ATACMS, то это спровоцирует Россию». А вот вам ситуация, когда ядерным оружием могли завладеть беглые уголовники со сроками в десятки лет. «Кремлевские» также могли применить в гражданской войне ядерный потенциал.

Мне кажется, сейчас эта линия здравомыслящих людей на Западе, которые считают, что Украина должна получить максимально в короткие сроки необходимое ей вооружение, возьмет верх. Стало ясно, что не Украина что-то провоцирует, а надо быстрее заканчивать с этим безумием в России. Мятеж выявил, что российскому народу эта война не нужна, а идея Пригожина об окончании войны оказалась популярна во всех слоях общества — от олигархов до здравомыслящих военных.

Естественно, что Украина должна иметь дальнюю артиллерию, ракеты определенного радиуса действия. Это все быстрее поможет закончить войну и приступить уже к заключению реального мира, который выгоден, как оказалось, даже россиянам. В этом плане вскрывшийся нарыв значительно упрощает ситуацию. Единственное, что она еще не до конца разрешилась. Предательство этих людей, Лукашенко и других, которые обещали Пригожину быстрее помочь, затянуло этот процесс. Однако после похода на Москву очередного самозванца расклад сил в нашем регионе окончательно изменился.

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