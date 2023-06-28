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Российские «военкоры» заявили об аресте генерала Суровикина

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  • 28.06.2023, 21:56
  • 9,382
Российские «военкоры» заявили об аресте генерала Суровикина
Сергей Суровикин

Он якобы находится в Лефортово.

25 июня замкомандующего Объединенной группировкой войск генерала Сергея Суровикина «забрали» в Лефортово, сообщает «военкор» Владимир Романов в своем телеграм-канале. Официально информация не подтверждена.

Суровикин заранее знал о планах Евгения Пригожина начать вооруженный мятеж против военного руководства России, ранее сообщила The New York Times со ссылкой на чиновников США, знакомых с разведданными.

По их словам, они сейчас пытаются выяснить, помогал ли Суровикин планировать мятеж, который обернулся маршем на Москву и стал самой серьезной угрозой для президента РФ Владимира Путина за 23 года его правления. Союз Суровикина и Пригожина также мог бы объяснить тот факт, что глава ЧВК «Вагнер» до сих пор жив и смог переместиться в Беларусь.

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