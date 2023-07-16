Военные 85-й бригады РФ подняли бунт, узнав о переброске под Бахмут 1 16.07.2023, 13:57

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Россияне отказались воевать после первого обстрела со стороны ВСУ.

Бахмутское направление вызывает панику у российских оккупантов, военные РФ массово отказываются воевать. В Сеть попала «челобитная» бойцов 85-й бригады ВС РФ, которые отказались воевать, узнав о своей переброске под Бахмут, сообщает dialog.ua.

Подразделение состоит почти полностью из мобилизованных и небольшого количества контрактников. Группировка категорически отказалась воевать, когда при переброске на Бахмутское направление попала под обстрел ВСУ.

Сейчас военных держат «на подвале», где угрожают тюрьмой и «обнулением».

«Нас закинули под Бахмут на неподготовленные позиции, неразминированные. С пьяным командиром роты! (...) Мы не дошли. Были обстреляны танками, минометами, польскими ракетами… Нам навстречу попались наемники российской ЧВК «Вихрь», которые выходили из тех позиций… Нам объяснили, что мы просто смертники! (...) Нас отправили туда без поддержки артиллерии и авиации, которая не способна подавить огонь противника… После командир на вопрос, почему наша авиация молчит, минометы молчат, ответил: «Нет снарядов. Идите и умрите достойно». Но мы не смертники! Нас называют военнопленными, угрожают, что закинут в штурмы. Мы боимся, что нас там свои же командиры расстреляют», - пожаловались военные РФ.

Рассказали они также о том, что под Бахмут их перебрасывали без боекомплекта и бронетехники. Они уверяют, что готовы далее участвовать в агрессии против Украины, но только не под Бахмутом, где ВСУ рвут российскую оборону.

«Мы можем воевать, но не на этом направлении и не на первой линии обороны… И не с данными командирами», - сообщили мобики.

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