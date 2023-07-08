ВСУ разнесли HIMARS крупнейшую базу армии РФ в глубоком тылу 3 8.07.2023, 8:25

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Фото: ЕРА

Операция стала самой успешной с лета 2022 года.

На востоке временно захваченной войсками России территории Луганской области вечером в пятницу, 7 июля, прогремели взрывы. На месте дислокации российских военных баз начался пожар.

Соответствующие кадры публиковали в социальных сетях местные жители. Речь идет о населенном пункте Сорокино (бывший Краснодон), передает obozrevatel.com.

По предварительными данным мониторинговых каналов, произошло возгорание на объекте российских оккупантов, где располагался склад боеприпасов оккупационной армии РФ. На видео слышны звуки, характерные для детонации боеприпасов.

«Сорокино, Луганская область – вторичная детонация склада БК», – сообщает канал Monitor.

«В ночь на 8 июля в формировании ОРЛО произошло настоящее светопреставление – в Суходольске взлетел на воздух очень большой склад БК армии РФ», – сообщает издание dialog.ua.

Сильные взрывы были слышны также в соседних Сорокино (Краснодоне) и Молодогвардейске. Жители Луганска утверждают, что даже они ощутили детонацию. Расстояние от захваченного областного центра до Сорокино – примерно 50 км.

Как отметил журналист Денис Казанский, Суходольск и Сорокино - глубокий тыл оккупантов, на границе с РФ.

«Туда еще не прилетало. Кажется, снарядный голод у российской армии в ближайшее время немного усилится», - прокомментировал он.

По данным журналиста, такого успеха у ВСУ не было с лета 2022 года, когда только стали работать HIMARS.

В пабликах оккупированного Луганска пишут, что ВСУ попали в склад с боеприпасами, рядом расположена АЗС.

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