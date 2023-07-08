США официально объявили о передаче кассетных боеприпасов Украине

США официально объявили о передаче кассетных боеприпасов Украине2
- 8.07.2023, 8:50
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Киев дал письменные гарантии.
Администрация президента США Джо Байдена 7 июля объявила о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн. В него, в частности, вошли кассетные боеприпасы, процент неразорвавшихся снарядов составляет менее 2,35%.
Об этом сообщил представитель Белого дома Джейк Салливан на брифинге. «Мы основываем наше решение о безопасности помощи на нуждах Украины, а Украине нужна артиллерия для поддержки ее наступательных и оборонных операций», – заявил он.
Салливан отметил, что Вашингтон откладывал это решение из-за того, что кассетные снаряды опасны для гражданского населения.
«Мы знаем, что кассетные боеприпасы создают риски для гражданского населения, вот почему мы столько откладывали это решение как могли», – объяснил он предоставление боеприпасов Украине.
Также советник американского президента заявил, что Украина предоставила письменные гарантии, что минимизирует риски для гражданских. Он добавил, что Киев аргументировал необходимость кассетных боеприпасов одновременно с предоставлением гарантий того, что эти боеприпасы будут использоваться на поле боя.
«Но линия фронта постоянно меняется, поэтому четко определить на карте место их использования мы не можем», – сказал советник президента США.
Кроме того, в новый пакет помощи от США вошли:
– 32 боевых машины пехоты Bradley и 32 бронетранспортера Stryker;
– дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и HIMARS;
– ракеты ПВО AIM-7;
– зенитные комплексы Stinger, Javelin;
– 31 155-мм гаубица;
– 105-мм и 155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM;
– ракеты трубного пуска, беспилотные летательные системы Penguin и взрывные боеприпасы;
– оборудование для разминирования, запчасти, стрелковое оружие и 28 миллионов патронов к нему;
– 27 тактических автомобилей для подъема техники;
– 10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники.
Отметим, что кассетные снаряды выпускают большое количество мелких элементов, поэтому их считают более опасными для гражданского населения.
Также у них сравнительно высокий процент неразрыва, из-за чего они представляют опасность в течение многих лет после завершения конфликта.
В 2008 году более 120 стран приняли договор о запрещении производства, применения и накопления кассетных боеприпасов. США, РФ и Украина отказались присоединиться к нему.