Назревают очередные «жесты доброй воли» Телеграм-канал «Родина слонов»

8.07.2023, 8:58

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ВСУ гениальной стратегией «перегрузили» российский фронт.

Путин продолжает расплачиваться за свою слабость, проявленную во время пригожинского мятежа: США наконец-то согласились поставить Украине кассетные боеприпасы, поставок которых она просила более года. Без сомнения, такое решение стало следствием демонстрации Пригожиным всему миру того, что российский король голый.

Симптоматично, что при окончательном принятии решения Байден думал в первую очередь о реакции своих европейских союзников, т.к. они в большинстве своем присоединились к запрету кассетных боеприпасов, в то время как переступление очередных коричневых линий православного фюрера не вызывает у американской администрации уже никаких опасений. Это немудрено: как можно всерьез опасаться человека, повар которого без каких-либо последствий для себя сбил за день не то 6, не то 7 летательных аппаратов ВКС России?

Кассетные боеприпасы, запасы которых в США огромны, могут стать тем, что в английской языке называют «game changer», чем в прошлом году стали всего несколько установок HIMARS. Очевидно, что быстрого контрнаступления, как в Харьковской области в прошлом году, у ВСУ не получилось. Однако это совершенно не означает, что Украине не удастся деоккупировать Запорожскую и Херсонскую области: теперь ВСУ пытаются повторить тактику измора, которая позволила в прошлом году освободить Херсон.

Несмотря на упорные попытки российской пропаганды создать миф о разгроме украинского наступления – это, конечно, не так. ВСУ действительно столкнулись с большим сопротивлением российской армии, в первую очередь с массированным артиллерийским огнем. Быстро отказавшись от дальнейшего продвижения любой ценой и бессмысленных потерь тяжелой техники, ВСУ перешли к тактике изнурения соперника.

То, что российские военкоры выдают за отчаянные попытки наступления малыми группами по всей линии сопротивления, включая берег Днепра, для ВСУ является не более чем разведкой боем, которая призвана вынуждать российскую армию открывать артиллерийский огонь, что демаскирует орудия. Поскольку западная артиллерия имеет колоссальное преимущество над российской по дальности и точности, Украина практически не понесла потерь в артиллерии с начала своего контрнаступления, в то время как Россия несет тяжелые потери ежедневно.

Тактика атак малыми группами позволяет ВСУ максимально беречь людей и технику для будущих наступлений. Благодаря качественной артиллерии и преимуществу в разведке, ВСУ даже наступая несут меньшие потери в тяжелой технике, чем российская армия. В результате, рано или поздно, перед российским военным руководством встанет вопрос о целесообразности удержания позиций на юге Украины любой ценой, т.к. это грозит потерей всей тяжелой техники в абсолютно неравных для российских сил условиях артиллерийских дуэлей.

Именно так в прошлом году ВСУ и вынудили Россию оставить правобережную Украину, поскольку удержание этого плацдарма для России оборачивалось колоссальными и несопоставимыми с ВСУ потерями: в попытке продолжать удерживать Херсон любой ценой там можно было бы легко оставить всю российскую армию.

На этом фоне западные союзники продолжают наращивать артиллерийские возможности ВСУ. Ожидается, что к ним присоединится и Турция. Поставки же кассетных боеприпасов существенно расширят артиллерийские возможности Украины: они не только позволят снизить расход традиционных боеприпасов, необходимых для борьбы с тяжелой техникой и мощными оборонительными укреплениями, но и существенно увеличат российские потери небронированной техники (в первую очередь транспорта), военного снаряжения и живой силы, превратив многокилометровые окопы в гигантскую братскую могилу. Также это даст союзникам запас времени для увеличения объемов производства боеприпасов.

Помимо этого, несмотря на влажные мечты Кремля о том, что Запад устанет поддерживать Украину, союзники продолжают объявлять о все новых и новых поставках боеприпасов, тяжелой, специальной и авиационной техники. Так, объявленные США уже после начала контрнаступления объемы поставок Bradley (77) и Stryker (67) уже вплотную приближаются к переданным ранее и существенно превышают понесенные потери. Таким образом, Украина продолжает наращивать свой наступательный потенциал, который она по-прежнему бережет, в то время как Россия стремительно его теряет.

При этом Россия сама продолжает способствовать стремительному уменьшению своего боевого потенциала: поверив в разгром украинского контрнаступления, которого не было, российская армия приступила к атакам на позиции ВСУ на восточном фланге. Нарисованные еще весной Герасимовым красивые стрелочки на картах были секретом Полишинеля и предполагали, что это будет мощный удар в тыл наступающим на юг Украины войскам ВСУ.

Однако получилось так, что российская армия вновь, как и половину зимы и почти всю весну, начала биться головой в широкую сеть укреплений ВСУ и несет, как и всегда, большие потери с нулевым результатом. Такое положение вещей чрезвычайно выгодно Украине – она очень хорошо умеет обороняться, а Россия совершенно не умеет наступать. Даже текущая тактика Украины на юге является, по сути, наступлением от обороны: вклинившись в российские укрепления на юге на глубину около 8 км, ВСУ смогли навязать России наиболее выгодные для себя условия боевых действий. Та же картина наблюдается сейчас и у Антоновского моста.

Тактика стратегической обороны, к которой российская армия перешла к концу весны, была изначально бесперспективна. Она может лишь отдалить неизбежное поражение, но не предотвратить его. Как и в фашистской Германии, в Кремле надеются на переговоры, «сепаратный мир», усталость союзников и т.д. Но эти надежды тщетны: даже если на Западе и были политики, рассматривавшие вариант переговоров с Путиным в случае затягивания боевых действий, после пригожинского мятежа об этом уже не может идти и речи. Непрекращающийся и постоянно расширяющийся объем поставок вооружений Украине наглядно демонстрирует, что ни о какой «усталости» речи не идет.

Кроме того, по итогам заседания НАТО можно ожидать каких-то сюрпризов для Украины. Напомню, в прошлом году именно заседание НАТО стало поворотным моментом в резком расширении объемов военной помощи Украине. Я бы не исключал, что по итогам нынешнего заседания могут вновь объявить о существенных поставках военной техники Украине, и, например, предоставить Украине как дальние ракеты, такие как американские ATACMS и/или немецкие TAURUS, так и небольшую партию истребителей F-16, которые так нужны ВСУ для противостояния российской авиации на южном фронте.

В этих условиях у России не останется иных вариантов, кроме как постепенно сокращать протяженность линии боевого соприкосновения, т.к. темпы российских потерь на текущей линии слишком высоки, и неизбежно вырастут после начала применения Украиной кассетных боеприпасов и дальнейшего расширения ею своих артиллерийских возможностей. При этом очевидно, что это прекрасно понимает украинское военное руководство: ВСУ сейчас наоборот, навязывают России расширение линии боевого соприкосновения, как вдоль Днепра, так и вдоль пограничных Белгородской, Курской и Брянской областях, где обстрелы со стороны Украины из спорадических переросли в постоянные, чтобы максимально перегрузить российскую армию.

Так что очередные жесты доброй воли со стороны России не за горами.

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