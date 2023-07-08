Гиркин запаниковал из-за поражения российских войск под Авдеевкой 8.07.2023, 13:19

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Повторяется бахмутский сценарий?

Россияне полтора года полномасштабной войны в лоб штурмуют Авдеевку, пытаясь захватить неприступный укрепрайон.

Продвижения нет, а потери ВС РФ при этом колоссальны. Панику по этому поводу в Telegram разгоняет российский чекист, участник агрессии против Украины и военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин), передает dialog.ua.

Он уверяет, что командиры РФ продолжают применять под Авдеевкой тактику так называемых «мясных штурмов». Состоит она в том, что небольшие группы солдат без поддержки бронетехники и артиллерии бросают на позиции противника, истощая его таким образом. Это приводит к колоссальным потерям наступающей стороны.

Стрелков в ярости. Он уверен, что такие действия командования только ускорят военное поражение России в этой войне. «Под Авдеевкой продолжаются НАШИМИ войсками «мясные штурмы». Такое впечатление, что в штабе «1-го армейского корпуса» торопятся максимально бесполезно уничтожить максимально большее число наших бойцов, чтобы побыстрее проиграть войну», - написал разгневанный чекист.

Отметим, что именно тактика «мясных штурмов» позволила российской армии почти полностью захватить украинский Бахмут (юго-западная окраина так и осталась под контролем ВСУ).

Самоубийственную тактику применяла ЧВК «Вагнер» с помощью завербованных зеков. Город и окрестности были усыпаны телами российских штурмовиков. Потери РФ убитыми и ранеными за этот небольшой город превысили 100 тысяч человек.

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