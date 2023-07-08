Россияне под натиском ВСУ с позором бежали на юге от Бахмута 8.07.2023, 14:16

Оккупантов выбили с позиций бойцы 28-й бригады.

Вооруженные силы Украины выбили оккупантов с позиции южнее Бахмута и опубликовали ролик с позором врага: в кадре россияне пытались бежать под огневым натиском нашей армии.

Соответствующие кадры показали пехотинцы 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода 8 июля.

Украинские защитники отметили, что вели жестокий бой с врагом весь день: сначала уничтожали блиндажи россиян, а затем, обнаружив подразделение оккупантов, действовавшее под командованием вражеского спецназовца - началась «зачистка» позиций.

«Враг долго не хотел сдаваться, но под огневым давлением пехоты и минометов в конце концов был вынужден бежать дальше, где его уже добила наша артиллерия», - говорится в сообщении.

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