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Путин: Я не понимаю, почему удрал Чубайс

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  • 12.09.2023, 11:34
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Путин: Я не понимаю, почему удрал Чубайс
АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС

Глава Кремля заявил, что следит за экс-главой «Роснано».

Глава Кремля Владимир Путин на Восточном экономическом форуме впервые прокомментировал отъезд из России своего бывшего советника Анатолия Чубайса. Он предположил, что причина в сложном финансовом положении «Роснано», которое Чубайс возглавлял. «Там большая дыра, огромная дыра финансовая. Но там слава богу нет каких–то уголовных дел, преследования. Может быть, с этим связано, [с тем] что он опасается уголовных дел», — приводит слова Путина The Moscow Times.

Он также заявил, что Чубайс в Израиле «даже перешел на нелегальное положение». «То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется… Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то там живет. Зачем он это делает? Я не понимаю. Чего он удрал», — сказал Путин.

В конце марта 2022 года Чубайс оставил пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и уехал из России. После отъезда из России бывший вице-премьер и глава «Роснано» Анатолий Чубайс вышел из руководства всех российских компаний.

За это время Чубайса замечали в разных странах, в том числе в Турции, Германии, Италии и Израиле. Публично свой отъезд Чубайс никак не комментировал. В середине июля бывший чиновник опубликовал статью в журнале «Вопросы экономики», подписавшись как независимый исследователь из Глазго.

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