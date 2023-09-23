Взятие Токмака: генерал Тарнавский заявил о самом большом прорыве ВСУ 23.09.2023, 9:59

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Фото: Reuters

«Линия Суровикина» не стала преградой для украинской армии.

Зима не станет преградой для продолжения контрнаступления Сил обороны Украины, поскольку украинские воины продвигаются в основном без техники и небольшими группами. Самый большой прорыв на фронте еще впереди – для дальнейшего успеха украинским силам необходимо как минимум достичь города Токмак в Запорожской области.

Об этом сказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью изданию CNN. По его словам, погода зимой может стать препятствием, но вряд ли сильно повлияет на контрнаступление ВСУ.

Генерал считает, что большой прорыв Украины на фронте – еще впереди.

«Я думаю, это произойдет после Токмака. На данный момент они (российские оккупанты. – Ред.) рассчитывают на глубину своей линии обороны там», – сказал он.

Командующий добавил, что Токмак – это цель-минимум, а главная цель – добраться до государственных границ Украины.

Тарнавский отметил, что самой серьезной проблемой является не «линия Суровикина», а «перекрестки, линии деревьев и минные поля между линиями деревьев».

«Существует сочетание небольших вредоносных групп обороны противника, которые в настоящее время размещены очень точно и грамотно. Но действия наших бойцов вынуждают их медленно отступать, когда они сталкиваются с нашими штурмовыми отрядами», – подчеркнул бригадный генерал.

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