Взятие Токмака: генерал Тарнавский заявил о самом большом прорыве ВСУ
- 23.09.2023, 9:59
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«Линия Суровикина» не стала преградой для украинской армии.
Зима не станет преградой для продолжения контрнаступления Сил обороны Украины, поскольку украинские воины продвигаются в основном без техники и небольшими группами. Самый большой прорыв на фронте еще впереди – для дальнейшего успеха украинским силам необходимо как минимум достичь города Токмак в Запорожской области.
Об этом сказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью изданию CNN. По его словам, погода зимой может стать препятствием, но вряд ли сильно повлияет на контрнаступление ВСУ.
Генерал считает, что большой прорыв Украины на фронте – еще впереди.
«Я думаю, это произойдет после Токмака. На данный момент они (российские оккупанты. – Ред.) рассчитывают на глубину своей линии обороны там», – сказал он.
Командующий добавил, что Токмак – это цель-минимум, а главная цель – добраться до государственных границ Украины.
Тарнавский отметил, что самой серьезной проблемой является не «линия Суровикина», а «перекрестки, линии деревьев и минные поля между линиями деревьев».
«Существует сочетание небольших вредоносных групп обороны противника, которые в настоящее время размещены очень точно и грамотно. Но действия наших бойцов вынуждают их медленно отступать, когда они сталкиваются с нашими штурмовыми отрядами», – подчеркнул бригадный генерал.