ВСУ прорвали российскую оборону в Вербовом 1 23.09.2023, 12:02

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Разгромлен левый фланг противника.

Контрнаступление ВСУ на Мелитопольском направлении продолжается. Украинские военные прорвали оборону россиян в Вербовом Запорожской области.

Об этом сообщил командующий группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью CNN.

«На левом фланге (возле Вербового) мы имеем прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше», - сказал он.

Тарнавский отметил, что украинские войска двигаются не так быстро, как ожидалось, как «в фильмах о Второй мировой войне».

«Главное – не потерять эту инициативу. И, ну, не потерять это на практике, действиями», – добавил генерал.

По мнению Тарнавского, большой прорыв в контрнаступлении может произойти после того, как украинские защитники освободят Токмак Запорожской области. Этот город является стратегическим центром России. Как отмечает CNN, сейчас Силы обороны Украины находятся примерно в 20 километрах от Токмака.

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