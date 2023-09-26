Стало известно, от кого охраняли Кадырова многочисленные силовики в Кремлевской больнице 26.09.2023, 10:14

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Рамзан Кадыров

ЦКБ патрулировали днем и ночью.

Источник близкого к российским силовикам Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» рассказал, что толпа охранников, которые дежурили в Кремлевской больнице вместе с племянником Кадырова, когда правитель Чечни Рамзан Кадыров находился на лечении, почему-то опасалась визита в кремлевскую больницу… наемников из ЧВК «Вагнер».

«Их называли «главными врагами» и угрозой для шефа…Именно из-за этого охрана была усилена сотрудниками ФСО и МВД РФ», — пишет Telegram-канал.

Силовики в штатском патрулировали ЦКБ днем и ночью, пешком и на машинах охраняли весь комплекс от посторонних.

«Что касается самих гвардейцев Кадырова, то на постах в главной кремлевской больнице несколько раз сменились «старшие» чеченских групп. Один из последних — племянник Кадырова, начальник ГИБДД Чечни Идрис Черхигов, давно замеченный на территории ЦКБ», — сообщает «ВЧК-ОГПУ».

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