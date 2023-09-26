В Минске на продажу выставили большой ТРЦ, откуда сбежал инвестор 26.09.2023, 14:54

Цена — 37 миллионов долларов.

ТРЦ «Мега Парк» на пересечении улиц Каменногорской и Казимировской выставили на аукцион. Информация о торгах появилась на сайте Минского городского центра недвижимости, пишет realt.by. Начальная стоимость недостроенного объекта в Каменной Горке — больше 120 миллионов рублей.

В объявлении о торгах объект проходит как не завершенный строительством незаконсервированный объект. Торги пройдут 27 октября. Начальная цена — 121 073 360 белорусских рублей (больше 37 млн долларов).

Что за история с ТРЦ «Мега Парк»?

ТРЦ начали строить по инвестдоговору еще в 2012 году и изначально планировали открыть в 2017 году. Потом открытие перенесли на 2020-й год, но тогда оно снова не состоялось. Хоть здание практически достроили, но в какой-то момент работы остановились и внешне ТРЦ не меняется уже несколько лет. Заказчиком строительства было ООО «Винтераинвест» с иностранным капиталом. В Мингорисполкоме говорили, что инвестор «сбежал», и достраивать объект собирался город. Изначально «Мега Парк» планировался как большой и современный ТРЦ с ледовой ареной и кинотеатром.

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