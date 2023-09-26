«Ник и Майк»: Паранойя Лукашенко умножилась на невежество 3 26.09.2023, 15:52

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Диктатор обозначил свою фобию.

Указ синепалого про беспилотники отражает степень паранойи, помноженной на невежество. Также этот документ ставит жирный крест на всех вундервафлях от ПВО до средств противодронной защиты. Лучшей констатации того, что ничего не работает, ожидать было сложно, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Помимо фактического запрета авиамоделирования и ограничениями для целой кучи мелких бизнесов, на практике ржавые яйца не статут ощущать себя в большей безопасности.

Все, что может выкурить синепалого из бункера, разрешений ни у каких органов спрашивать не будет. И определенно это не дешёвый дрон с простенькой камерой с «Али-экспресс».

Одним росчерком пера обозначить свою фобию и дырявость ПВО - это талант. И приглашение в гости. С таким же успехом нужно было запретить ввоз крылатых и баллистических ракет.

Кстати, прямо карма какая-то: в новой резиденции, которая СПА-салон, раньше делали самые крутые авиамодели.

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