ВСУ обратили в бегство армию РФ у Вербового и Новопрокоповки 27.09.2023, 7:42

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Прорыв на Южном фронте расширяется.

Силы обороны Украины заставили россиян покинуть свои позиции в районе Вербового и Новопрокоповки на Запорожском фронте.

ВСУ сейчас сосредоточились на расширении плацдарма на Запорожском направлении. Идет контрнаступление на Новопрокоповку и Вербовое.

Об этом пишет известный OSINT-аналитик Tatarigami_UA, ссылаясь на спутниковые снимки линии фронта.

Он отметил, что в последнее время военные начали активно публиковать кадры боевой работы в районе Вербового и Новопрокоповки.

Анализ спутниковых снимков подтверждает, что основные бои на Южном фронте сейчас сосредоточены именно на этих двух участках.

«Заметно смещение огня как в сторону Вербового, так и в южную часть Новопрокоповки. На снимках видны следы пожаров и обстрелов, которые свидетельствуют о недавних боевых действиях», - написал эксперт.

Он отметил, что заметно продвижение ВСУ в сторону Очеретоватого, что, с его слов, говорит о потере россиянами своих позиций у Вербового и Новопрокоповки.

«Четкие следы пожаров внутри самого Вербового, а также на его западной окраине подтверждают ранее опубликованные кадры, свидетельствующие о боестолкновении ВСУ и российских оккупационных сил на окрестностях данного населенного пункта», - пишет Tatarigami_UA.

Вместе с тем, отметил он, российская оборона на данном участке пока не рухнула. Россияне несут потери и вынуждены отступать, но делают это организованно и еще способны доставлять проблемы Силам обороны Украины.

Отметим, что на данном участке фронта россияне стянули огромные силы. Только в районе Новопрокоповки, по данным ресурса Deep State, орудуют 70-й, 1152-й и 210-й мотострелковые полки, а также группировка БАРС-14 ВС РФ.

Вербовое удерживает БАРС-4, а также 110-й и 417-й разведбатальоны.

Ранее СМИ сообщали о потере РФ контроля над половиной Вербового. Также сообщалось, что бронетехника ВСУ, предварительно, зашла в центр Новопрокоповки.

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