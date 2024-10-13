«Деньги шли в том числе на поддержку семьи Лукашенко» 13.10.2024, 16:27

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Новые подробности встречи Гуцериева с сотрудниками ФБР.

Российский олигарх Михаил Гуцериев предлагал ФБР информацию о планах Владимира Путина и Александра Лукашенко в обмен на снятие санкций. Это стало известно из дела о двойном агенте в чешской полиции, пишет политический аналитик Иван Преображенский.

Гуцериев встречался с сотрудниками ФБР и чешской разведкой (GIBS) дважды в 2022 году. Судя по тому, что санкции с бизнесмена в Европе так и не сняли, можно предположить, что сделка не состоялась. Встречу организовал сотрудник элитного чешского подразделения по борьбе с организованной преступностью, уроженец Грузии, поступивший в Чехии на службу восемь лет назад.

Полицейский, имя которого известно редакции (издание называет только его инициалы — Л. Г.), боролся с коррупцией в Грузии во времена Михаила Саакашвили. После прихода к власти оппонентов Саакашвили — «Гражданской мечты» — борец с коррупцией уехал в Чехию, где поступил на службу в полицию. Очень быстро из обычного полицейского он превратился в одного из главных специалистов по русскоязычной организованной преступности, к которому обращались спецслужбы не только Чехии, но и других стран Евросоюза. К примеру, издание рассказывает об эпизоде, в котором австрийская спецслужба попросила чешских коллег выяснить, кто управляет австрийским отелем, связанным с российским олигархом и другом Путина Борисом Ротенбергом, и не является ли он активом, связанным с «грязными» российскими деньгами.

Упомянутый отель зарегистрирован на австрийскую компанию GEO Dachstein GmBH, которой официально управляют Георгий Орджоникидзе и его сын Иржи. Оба живут в Чехии, и австрийские службы интересовались, где у бизнесмена постоянное место жительства, есть ли у него криминальное прошлое и связан ли он с российскими спецслужбами. Вскоре после этого к делу подключился Л. Г., знакомый с Орджоникидзе. Именно поэтому, по данным проверки, он встретился с ним и передал ему информацию по этому делу.

Кроме того, полицейский неоднократно встречался со своими грузинскими земляками, в том числе связанными с организованной преступностью в Европе, и на встречах во время тостов заверял их в своей верности и дружбе, а они благодарили его за помощь, поддержку студентов и называли его своим «самым верным агентом» в этой стране.

Кроме того, по данным чешской спецслужбы, Л. Г. искал в базе данных полиции информацию, касающуюся этого грузинского бизнесмена и его якобы подозрительных операций в период с августа по октябрь 2023 года. При этом, по версии следствия, он сообщил Орджоникидзе, что его семьей очень интересуются австрийские спецслужбы, поскольку хотят знать, где находятся «грязные деньги». Он также сообщил ему, что чешскую полицию интересует еще один грузин, Лаша М. По итогам встречи, по данным проверки, Л. Г. дал понять, что он «их человек и всегда будет стоять за них».

Сейчас полицейские, которые расследуют дело грузинского «оборотня в погонах», выясняют, заплатил ли бизнесмен Михаил Гуцериев ему деньги за организацию встречи с представителями чешских и американских спецслужб. Во время обыска у него в квартире было найдено более 1,5 млн евро, дорогие костюмы и часы.

Михаил Гуцериев попал под санкции Евросоюза после белорусских протестов 2021 года. Его Мозырский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы торговали белорусской нефтью, вырученные от этого средства шли в том числе на поддержку семьи Александра Лукашенко. До этого Гуцериев владел российской компанией «Русснефть», которую в результате уголовного дела ему пришлось продать миллиардеру Олегу Дерипаске. Сейчас Гуцериев находится в третьем десятке самых богатых россиян, по версии журнала Forbes, с состоянием, превышающим $3,5 млрд.

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