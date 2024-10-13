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У кремлевских пропагандистов не выдержали нервы

  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 13.10.2024, 20:12
  • 1,364
У кремлевских пропагандистов не выдержали нервы

Это уже просто какая-то дискредитация Путина получается.

После того, как пропагандистов «Комсомольской правды» в очередной раз спросили кто ответит за провал в Курской области, у дедов не выдержали нервы, и они стали голосить, что не ответит никто, потому что в России никто ни за что никогда не отвечает.

И Ельцина с Горбачевым не посадили, и Чубайса выпустили, и 300 миллиардов вывезли и про*рали.

Это уже просто какая-то дискредитация Путина получается.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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