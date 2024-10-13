У кремлевских пропагандистов не выдержали нервы
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 13.10.2024, 20:12
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Это уже просто какая-то дискредитация Путина получается.
После того, как пропагандистов «Комсомольской правды» в очередной раз спросили кто ответит за провал в Курской области, у дедов не выдержали нервы, и они стали голосить, что не ответит никто, потому что в России никто ни за что никогда не отвечает.
И Ельцина с Горбачевым не посадили, и Чубайса выпустили, и 300 миллиардов вывезли и про*рали.
Это уже просто какая-то дискредитация Путина получается.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»