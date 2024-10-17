«Лукашенко становится все более токсичным» 17.10.2024, 16:43

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Даже для так называемых партнеров.

Режим Лукашенко впервые поучаствовал в качестве полноправного члена в саммите ШОС, проходившего в Пакистане.

Премьер Головченко отчаянно взывал к участникам организации активизировать торговлю, предлагал совместно бороться с санкциями и использовать Беларусь в качестве логистического узла. Но присутствующие явно скучали во время его выступления, заметил читатель сайта Charter97.org

— ШОС изначально создана Китаем и РФ как альтернатива организациям, где доминирует Запад. Целью организации были провозглашены вопросы безопасности. Но у Индии есть приграничные споры с Китаем и Пакистаном, у Кыргызстана – с Узбекистаном и Таджикистаном. Время от времени они выливаются в кровопролитные конфликты. Китай пытается развивать организацию в экономическом сотрудничестве, что сталкивается с сопротивлением РФ, понимающей свой проигрыш в этой сфере.

Участникам ШОС лукашисты со своими предложениями в торговле неинтересны – из-за логистической дальности и научно-производственной слабости Беларуси. И организация не нацелена на решение экономических вопросов. Обложенный санкциями режим не может выполнить функции перевалочного узла даже для Китая, вложившего в него уйму денег. За свершаемые как внутри страны, так и на международном уровне преступления, диктатура Лукашенко становится все более токсичной. Сотрудничество с ней становится все опаснее.

Лукашенко очень не хватает хоть какого международного общения. Кроме удовлетворения самолюбия диктатора, выклянченное участие в такой аморфной организации как ШОС, ничего полезного режиму не принесет.

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