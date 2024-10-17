Стало известно, сколько мужчин в Беларуси приходится на 1000 женщин
- 17.10.2024, 17:03
Раскрыты данные.
В Белстате сообщили, что в Беларуси больше мужчин, чем женщин. Так, согласно официальной статистике, в Беларуси на каждые 1000 женщин приходится 1006 мужчин в возрасте 18 - 39 лет.
Однако в возрастной категории среди мужчин 40 лет и старше этот показатель ощутимо меньше и составляет 729.
Кроме того, в Беларуси в прошлом году 56 044 мужчины вступили в брак. Из них почти 37 тысяч человек вступили в первый брак, 19,1 тысяча - создали семью повторно.
Впервые белорусские мужчины женятся в среднем в 28,8 лет, а создают семью повторно в возрасте около 42,8 лет.