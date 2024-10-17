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Стало известно, сколько мужчин в Беларуси приходится на 1000 женщин

  • 17.10.2024, 17:03
Стало известно, сколько мужчин в Беларуси приходится на 1000 женщин

Раскрыты данные.

В Белстате сообщили, что в Беларуси больше мужчин, чем женщин. Так, согласно официальной статистике, в Беларуси на каждые 1000 женщин приходится 1006 мужчин в возрасте 18 - 39 лет.

Однако в возрастной категории среди мужчин 40 лет и старше этот показатель ощутимо меньше и составляет 729.

Кроме того, в Беларуси в прошлом году 56 044 мужчины вступили в брак. Из них почти 37 тысяч человек вступили в первый брак, 19,1 тысяча - создали семью повторно.

Впервые белорусские мужчины женятся в среднем в 28,8 лет, а создают семью повторно в возрасте около 42,8 лет.

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