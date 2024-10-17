Залужный прокомментировал операцию ВСУ в Курской области 1 17.10.2024, 17:18

Валерий Залужный

Экс-главком ВСУ заявил, что не видел планов этой операции.

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал Курскую операцию, отметив, что она демонстрирует то, как Украина «продолжает быть активным деятелем развития военной науки».

Об этом в четверг, 17 октября, Залужный сказал во время выступления на мероприятии Chatham House, отвечая на вопросы, пишет New Voice.

Он отметил, что не видел планов этой операции, однако уверен, что командование Украины «учло все необходимые линии для ее проведения».

«Поверьте мне, это дело только военно-политического руководства Украины, каким образом эти операции проводить, каким образом действовать, куда наступать и что делать. Есть люди, которые дадут оценку этому, когда эта операция закончится», — отметил Залужный.

Относительно связи этой операции с общей ситуацией на фронте, Залужный отметил, что оценку военным действиям должны давать профессионалы.

Комментируя ситуацию на фронте, бывший главком отметил, что она является такой, «какой может быть при текущих условиях и действиях, в которых находится Украина».

«Путин тратит 120−130 миллиардов долларов в год, и при этом снаряды покупает по 500 долларов за штуку. Посмотрев в прессе, сколько Украина получает помощи и по какой цене снаряды поступают к нам, становится понятно, что происходящее — настоящее чудо, и могло бы быть совсем иначе», — пояснил Залужный.

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