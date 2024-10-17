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ЦАХАЛ ликвидировал главаря ХАМАС, организовавшего нападение на Израиль

  • 17.10.2024, 17:54
  • 3,166
ЦАХАЛ ликвидировал главаря ХАМАС, организовавшего нападение на Израиль
Яхья Синвар
Фото: Reuters

Все проведенные ДНК-тесты подтверждают смерть Яхьи Синвара.

Яхья Синвар, недавно ставший главой политбюро палестинского террористического движения ХАМАС, а до этого отвечавший за военный блок организации, был убит израильской армией в секторе Газа.

12-й канал Израиля заявил о ликвидации лидера палестинского террористического движения ХАМАС Яхьи Синвара, ответственного за вторжение группировки в Израиль 7 октября 2023 года, в ходе которой были убиты свыше 1200 израильских граждан. По информации канала, все проведенные ДНК-тесты подтверждают смерть Синвара.

Канал сообщает, что израильская армия и спецслужбы ликвидировали Синвара в секторе Газа, заминировав здание, в котором Синвар встречался с другими членами группировки ХАМАС.

«В ходе действий Армии обороны Израиля в секторе Газа были ликвидированы трое террористов. Армия обороны Израиля и Израильское агентство безопасности проверяют вероятность того, что одним из террористов был Яхья Синвар. На данный момент все проведенные тесты показывают, что Яхья Синвар действительно был ликвидирован», — прокомментировали в ЦАХАЛ.

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