ЦАХАЛ ликвидировал главаря ХАМАС, организовавшего нападение на Израиль
- 17.10.2024, 17:54
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Все проведенные ДНК-тесты подтверждают смерть Яхьи Синвара.
Яхья Синвар, недавно ставший главой политбюро палестинского террористического движения ХАМАС, а до этого отвечавший за военный блок организации, был убит израильской армией в секторе Газа.
12-й канал Израиля заявил о ликвидации лидера палестинского террористического движения ХАМАС Яхьи Синвара, ответственного за вторжение группировки в Израиль 7 октября 2023 года, в ходе которой были убиты свыше 1200 израильских граждан. По информации канала, все проведенные ДНК-тесты подтверждают смерть Синвара.
Канал сообщает, что израильская армия и спецслужбы ликвидировали Синвара в секторе Газа, заминировав здание, в котором Синвар встречался с другими членами группировки ХАМАС.
«В ходе действий Армии обороны Израиля в секторе Газа были ликвидированы трое террористов. Армия обороны Израиля и Израильское агентство безопасности проверяют вероятность того, что одним из террористов был Яхья Синвар. На данный момент все проведенные тесты показывают, что Яхья Синвар действительно был ликвидирован», — прокомментировали в ЦАХАЛ.