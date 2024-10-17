На небе показалась «Луна охотника» 3 17.10.2024, 20:07

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Фотофакт.

«Луна охотника» — это очередное суперлуние, уже третье в этом году. По данным Королевских музеев Гринвича, название «Луна охотника» придумали выходцы из коренных народов США. Такая Луна была полезна для охотников: благодаря ее яркому свету им было проще выслеживать добычу во время ночной охоты.

Напомним, что суперлуние — это полнолуние, которые случается в моменты, когда Луна как минимум на 90% находится в перигее, точке своего максимального приближения к нашей планете. А когда Луна во время такого сближения находится низко над горизонтом, возникает иллюзия, из-за которой спутник Земли кажется ярче и больше, чем обычно, пишет «Онлайнер».

Первые новости о том, что на небе появилась «Луна охотника», стали появляться сегодня в 13:26 по минскому времени. Фотографы из других стран уже сделали эпичные фото этого явления.

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