Зеленский проинспектировал строительство фортификаций вблизи Сум 27.03.2024, 19:06

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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Сумскую область 27 марта ознакомился с ходом строительства фортификационных сооружений возле города Сумы. Об этом проинформировал пресс-центр ОП Украины.

«В Сумской области продолжается строительство фортификационных сооружений. Осмотрел траншеи, блиндажи, огневые и командно-наблюдательные пункты. Усиливаем нашу защиту. Спасибо каждому, кто привлечен к этой работе», – написал Зеленский в Х, опубликовав соответствующие фото и видео.

Президенту Украины рассказали о типовом проекте строительства взводного опорного пункта, подчеркнули в ОП.

«Он предусматривает, в частности, наличие железобетонных конструкций, мест ведения огня для танков и БМП, укрытия из гофрированной стали, – сказано в сообщении. – Важным элементом также является полоса невзрывных заграждений для сдерживания вражеской техники».

Зеленский приехал в Сумскую область 27 марта. Глава государства посетил в госпитале раненных военных и расположение 117-й отдельной бригады территориальной обороны.