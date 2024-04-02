закрыть
2 апреля 2024, вторник, 9:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь идет мощный ураган из Польши

  • 2.04.2024, 8:00
  • 8,632
В Беларусь идет мощный ураган из Польши

Из-за сильного ветра там погибли пять человек.

Из-за сильного ветра на юге Польши повалило деревья, в результате чего погибли трое взрослых и двое детей. Об этом сообщает Associated Press.

В городе Рабка-Здруй погибли две женщины и шестилетний ребенок. Одна женщина погибла, когда дерево упало на ее автомобиль в городе Закопане, расположенном у подножия Татр. Еще одно дерево в этом же городе унесло жизнь ребенка.

Местные власти предупредили о сильном ветре, скорость которого превышает 100 км/ч, и закрыли горные маршруты в Татрах.

Напомним, сегодня сильный ветер прогнозируют в Беларуси, объявлен оранжевый уровень опасности. Днем 2 апреля, во вторник, на большей части территории страны ожидаются грозы, усиление ветра порывами 15−20 м/с, местами до 24 м/с. В Минске также прогнозируется усиление ветра днем порывами 15−20 м/с, а вечером — гроза.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин