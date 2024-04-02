В Беларусь идет мощный ураган из Польши 2.04.2024, 8:00

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Из-за сильного ветра там погибли пять человек.

Из-за сильного ветра на юге Польши повалило деревья, в результате чего погибли трое взрослых и двое детей. Об этом сообщает Associated Press.

В городе Рабка-Здруй погибли две женщины и шестилетний ребенок. Одна женщина погибла, когда дерево упало на ее автомобиль в городе Закопане, расположенном у подножия Татр. Еще одно дерево в этом же городе унесло жизнь ребенка.

Местные власти предупредили о сильном ветре, скорость которого превышает 100 км/ч, и закрыли горные маршруты в Татрах.

Напомним, сегодня сильный ветер прогнозируют в Беларуси, объявлен оранжевый уровень опасности. Днем 2 апреля, во вторник, на большей части территории страны ожидаются грозы, усиление ветра порывами 15−20 м/с, местами до 24 м/с. В Минске также прогнозируется усиление ветра днем порывами 15−20 м/с, а вечером — гроза.