Не только завод с «Шахедами»: Украина поразила важный объект в Татарстане 2 2.04.2024, 11:45

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После удара дронов вспыхнул пожар.

Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Татарстане. Это недалеко от места, где под удар попал и завод по сборке «Шахедов».

Об этом РБК-Украина сообщил источник в спецслужбах.

Как отметил источник, это были совместные действия украинских Сил безопасности и обороны.

Между тем, росСМИ пишут, что речь идет об НПЗ «Танеко» в Нижнекамске. По предварительным данным, дрон попал по одной из установок. Вспыхнул пожар.

Что известно об этом НПЗ

Нефтеперерабатывающий завод «Танеко» (Татарстанский Нефтеперерабатывающий Комплекс) компании «Татнефть», расположенный в Нижнекамске в Татарстане. Он был основан в 2005 году. Это первый НПЗ, построенный с нуля в постсоветской России. В 2022 году он поднялся на пятое место в рейтинге крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны с объемом переработки 16,2 миллиона тонн нефти в год.

Напомним, сегодня, 2 апреля, украинские беспилотники впервые атаковали предприятия в Республике Татарстан в РФ. Взрывы раздавались в особой экономической зоне «Алабуга», где расположены промышленно-производственные предприятия и находятся в более чем 1000 километрах от границы с Украиной.

Местные власти Татарстана уже подтвердили атаку. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что на предприятиях в городах Елабуга и Нижнекамск была совершена атака беспилотных летательных аппаратов.

Как рассказал источник в спецслужбах, целью атаки в частности стал завод со сборки «Шахедов». Это была операция ГУР.