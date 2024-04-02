У белорусов пропадет телевидение, интернет и связь 2.04.2024, 21:07

Когда и где.

Компания «Белтелеком», которая является крупнейшим провайдером Беларуси, информирует о технических работах.

В определенное время, иногда ночью (с 0:00 до 6:00), а часто и днем (с 9:00 до 17:00) во всех областях страны могут возникнуть проблемы с телевидением, связью и интернетом.

Полный календарь с точным временем отключения можно посмотреть на сайте оператора.

Что касается Минска, то в разных районах города ожидаются перебои с телефонной связью, а также проблемы с доступом к byfly, ZALA, охране, VPN, на сети доступа Home-Wi-Fi. Неполадки ожидаются 3,4,5,8 и 26 апреля.

На юге страны, в Брестской области, отключение byfly, ZALA, VPN, IMS-телефонии, видеоконтроля, сети доступа Home-Wi-Fi, Wi-Fi) произойдет 3, 4 ,5 ,9, 10 и 11 апреля. Поберечься стоит жителям Лунинецкого, Барановичского и Брестского районов.

Отличные новости для жителей Витебщины, где отключения пройдут только 3 и 5 апреля. В первый день возможны проблемы с доступом к камерам, а во втором случае пострадают жители Новолукомля из-за перебоев в сети передачи данных VPN.

Многие районы Гомельской области могут остаться без регионального ТВ, радио и связи, но всего на два дня – 3 и 4 апреля. Пострадают жители Гомельского, Буда-Кошелевского, Ветковского, Добрушского, Речицкого, Лоевского, Чечерского, Мозырского районов.

Проблемы с камерами, радио и коммерческим эфирным цифровым ТВ ожидаются в Гродно и области. В список попали Лидский, Вороновский Щучинский, Дятловский, Новогрудский, Ивьевский, Кореличский районы. Перебои запланированы на 3, 4 и 5 апреля.

Больше всего стоит переживать жителям Минской области. Там отключение обязательного общедоступного пакета программ и коммерческого эфирного цифрового ТВ планируются 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 24 и 26 апреля. Затронет территории Молодечненского, Минского, Воложинского, Вилейского, Пуховичского, Крупского, Борисовского, Березинского, Червеньского, Березинского, Смолевичского районов.

Ограничения есть и в Могилевской области. Работы на сети распределения телевизионного и звукового вещания, также проблемы с byfly, ZALA, Home-Wi-Fi, VPN и видеоконтроля будут 3, 4, 5, 9, 12, 19, 24 и 26 апреля. Может затронуть жителей Белыничского, Круглянского, Шкловского, Кричевского, Климовичского, Чериковского и Мстиславского районов.