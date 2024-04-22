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Стали известны подробности пожара на электромеханическом заводе в Воронеже

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  • 22.04.2024, 13:25
  • 5,624
Стали известны подробности пожара на электромеханическом заводе в Воронеже

Есть погибшие.

В результате пожара на воронежском заводе ЭНИКмаш-В погибли три человека, пострадали еще двое, сообщили в МЧС РФ. Возгорание ликвидировали на площади 500 кв. м.

До этого с места возгорания эвакуировали 4 пропановых и 1 кислородный баллон. Источник РБК ранее сообщил, что сгорела бытовка, двое пострадавших в больнице.

Пожар произошел в цехе по производству электрооборудования. Телеграм-канал «112» писал, что огонь распространился на площади 3 тыс. кв. м. В МЧС рассказали, что в тушении задействовано более 60 человек и 20 единиц техники.

Завод ЭНИКмаш-В открыли в 1955 году. Он специализируется на кузнечно-прессовом машиностроении, а также металлообработке.

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