В РФ задержали более 30 топ-менеджеров энергетики Дагестана 26.04.2024, 0:51

Обвиняют в многомиллиардных хищениях.

Правоохранители задержали еще 10 человек по делу о хищениях 2,8 млрд рублей в филиале «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго», сообщает «Интерфакс».

«За последние сутки силовиками задержаны еще 10 человек по делу о хищениях в „Дагэнерго“. Все они являются руководителями структурных подразделений компании», — цитирует агентство ПАО «Россети Северный Кавказ».

В начале апреля Советский районный суд Махачкалы отправил в СИЗО директора филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева по обвинению в мошенничестве на 2,8 млрд рублей. «Интерфакс» уточняет, что на тот же срок арестованы еще 25 человек, большая часть которых являются сотрудниками энергокомпании.

Силовики продолжают проверки в подразделениях «Дагэнерго».

По версии следствия, Мухумаев действовал в составе организованной группы, которая похитила миллиарды у ПАО «Россети» и «МРСК Северного Кавказа». Уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) касается периода, когда он занимал последовательно должности начальника управления капитального строительства «Дагэнергосети», гендиректора АО ДЭРС и был фактическим руководителем строительной компании «Энергопрогресс».

В частности, обвиняемый завышал объемы, а также стоимость работ и материалов при создании автоматизированной системы учета электроэнергии на объектах «МРСК Северного Кавказа» в Дагестане. При этом устанавливаемое им оборудование было ненадлежащего качества. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Претензии у правоохранительных органов к Мухумаеву возникли еще в 2021 году. Тогда следствие попросило арестовать его и замдиректора «Спецэнергоремонта», экс-управляющего директора Дагестанской сетевой компании Муртазали Гитинасулова. Их заподозрили в хищении 2,2 млн рублей при реконструкции линий электропередач в Дагестане. Однако суд по избранию меры пресечения ограничился денежным залогом.

Впоследствии Гитинасулов получил три года условно, однако Верховный суд Дагестана отменил приговор и прекратил дело. О суде на Мухумаевым не сообщалось. В ноябре прошлого года Гитинасулова вновь арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий, повлекшем ущерб на 15 млн рублей.