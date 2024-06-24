В одном из боевиков, напавших на Дагестан, узнали бойца MMA 24.06.2024, 9:00

4,242

Он — боец клуба Хабиба Нурмагомедова.

Одним из боевиков, которого ликвидировали российские силовики в Дагестане, может быть боец ММА Гаджимурад Кагиров.

Как написал Telegram-канал Mash, Кагиров мог быть одним из боевиков, ликвидированных в Дербенте. Отмечается, что спортсмен — воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова и боец клуба его сына Хабиба Eagles MMA.

Кагиров также является мастером спорта по вольной борьбе.

Ранее сообщалось, что более 15 сотрудников полиции стали жертвами терактов в Дагестане, также погибли несколько гражданских.