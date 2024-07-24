В ВСУ вступили первые женщины-осужденные 1 24.07.2024, 14:49

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Министерство юстиции Украины сообщило подробности.

С Вооруженными силами Украины (ВСУ) заключили контракт первые семь женщин, которые отбывали наказание в тюрьме.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, которое цитирует заместителя главы ведомства Елену Высоцкую.

Как отметила Высоцкая, женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное освобождение.

В частности осужденные уже прошли военно-врачебную комиссию (ВВК) и получили согласие командиров воинских частей на прохождение службы в конкретных подразделениях.

«Принятый Верховной Радой закон о мобилизации осужденных лиц предусматривает возможность попасть в армию не только мужчинам, но и женщинам. Однако ранее осужденные женщины не изъявляли желания мобилизоваться в армию. Сейчас есть решение по первым семи осужденным, которые решили заключить контракт с ВСУ», - пояснила Высоцкая.

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