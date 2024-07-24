В ВСУ вступили первые женщины-осужденные

В ВСУ вступили первые женщины-осужденные1
- 24.07.2024, 14:49
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Министерство юстиции Украины сообщило подробности.
С Вооруженными силами Украины (ВСУ) заключили контракт первые семь женщин, которые отбывали наказание в тюрьме.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, которое цитирует заместителя главы ведомства Елену Высоцкую.
Как отметила Высоцкая, женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное освобождение.
В частности осужденные уже прошли военно-врачебную комиссию (ВВК) и получили согласие командиров воинских частей на прохождение службы в конкретных подразделениях.
«Принятый Верховной Радой закон о мобилизации осужденных лиц предусматривает возможность попасть в армию не только мужчинам, но и женщинам. Однако ранее осужденные женщины не изъявляли желания мобилизоваться в армию. Сейчас есть решение по первым семи осужденным, которые решили заключить контракт с ВСУ», - пояснила Высоцкая.