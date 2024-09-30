«Братство свободы»: белорусы и украинцы объединились во Вроцлаве 1 30.09.2024, 15:43

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В польском городе состоялся музыкально-спортивный фестиваль.

«Братэрства свабоды», которое прошло 29 сентября, собрало около 300 человек. Организаторами фестиваля выступили белорусский свободный спортсмен, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов, Наталья Хатько, Сергей Шабанов, Александра Конофальская и «Суполка Беларусаў Уроцлава».

С украинской стороны — Эдуард Гаспарян и Алина Пархоменко.

«Братэрства свабоды» стартовало с волейбольного турнира, в котором приняло участие 16 команд. Среди игроков этих дружин было много известных белорусских спортсменов: трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов, экс-генеральный менеджер национальной сборной по хоккею Святослав Киселев, бывший генеральный директор БАТЭ Михаил Залевский, многократный призер чемпионатов мира и Европы по самбо и дзюдо Александр Ваховяк, серебряный призер чемпионатов мира по кикбоксингу Иван Ганин. За одну из команд играл культовый белорусский рок-музыкант Пит Павлов.

Степан Попов рассказал сайту Charter97.org, как появилась идея провести этот фестиваль:

«Началось все месяц назад с того, что мы, белорусы, вместе с нашими украинскими друзьями решили провести музыкально-спортивный фестиваль. Это была группа из 15 человек. Было очень много работы, ведь каждого нужно зарегистрировать, решить много организационных моментов.

Цель фестиваля — объединить белорусов, украинцев и поляков. Ведь есть много людей, которые пытаются нас поссорить, говоря, что «белорусы — как россияне». Льется много грязи. Когда начинаешь общаться с понимающими людьми — приходит осознание, что у наших народов много общего. У нас одна цель и один враг, а Россия через своих людей пытается нас всех поссорить. Поэтому наш фестиваль стал таким первым шагом, чтобы всех объединить. Наша цель — чтобы зрелые люди из наших трех народов — белорусского, украинского и польского — понимали, что только единство может победить диктатуру и поможет строить общее будущее».

Призеры турнира по волейболу

Степан Попов отметил, что в мероприятии принял участие вице-консул Украины во Вроцлаве:

«Также на турнире по волейболу было три игрока из украинского консульства. Им, конечно, было сложно согласиться, Ведь это и политический вопрос. Но официальная украинская сторона посетила наше мероприятие.

Кстати, украинцы были очень удивлены организацией. Ведь наша диаспора намного меньше, а делает такие вещи. Присоединилась сообщество белорусов Вроцлава. Они открыли сбор средств на покрытие расходов. Он продолжается до сих пор, его можно поддержать.

Медали для призеров турнира по волейболу

Эмблемы волейбольных команд

Эмблема мероприятия

В волейбольном турнире приняли участие 101 человек. В каждой команде, к примеру, был поляк, украинец, белорус, где-то девочки-мальчики. Им нужно было всем познакомиться, сыграться. Поэтому у каждой команды были равные шансы, что придавало дух соревнования.

Тот же Пит Павлов бился за каждый мяч. Когда закончился турнир, то он хотел еще, чтобы прошло соревнование за четвертое место, так не хотел сдаваться.

Вдохновляет, что писало много белорусов, которые спрашивали, чем помочь, перечисляли деньги, чтобы поддержать нас. Приятно, что твою работу так ценят. Приезжали даже белорусы из Белостока, из Германии был наш борец Александр Ваховяк».

Также в рамках «Братэрства свабоды» прошла встреча с белорусами Вроцлава. В дискуссии приняли участие главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя, экс-генеральный менеджер национальной сборной по хоккею Святослав Киселев и бывший генеральный директор БАТЭ Михаил Залевский.

Наталья Радина, Александра Герасименя и один из организаторов фестиваля Наталья Хатько (справа) с участниками турнира

«Вроцлав — это один крупнейших центров белорусской эмиграции в Европе. Люди здесь потрясающие: они действительно объединены, активны, вовлечены в белорусское движение, здесь много важных и хороших инициатив. В воскресенье во Вроцлаве прошел спортивно-музыкальный фестиваль «Братэрства свабоды», организованный чемпионом мира по самбо Степаном Поповым. В рамках фестиваля состоялся волейбольный турнир, в котором приняли участие белорусы и украинцы, оказавшиеся в вынужденной эмиграции.

Накануне турнира я вместе с известными белорусскими спортсменами была приглашена на встречу с белорусами Вроцлава.

Разговор получился долгий, но очень содержательный и вдохновляющий. Я увидела людей, которых не сломали тяжелые обстоятельства, которым важна Беларусь, которые не только верят, что изменения в родной стране непременно настанут, но и готовы прилагать все усилия для этого.

Особенно меня порадовало отсутствие у белорусов Вроцлава типичной эмигрантской депрессии. Люди там очень дружны друг с другом, восхищает их взаимная поддержка и солидарность. В этом плане, они — пример для многих», — поделилась впечатлениями Наталья Радина.

Встреча с белорусами Вроцлава

«Хотела отметить хорошую организацию. Несмотря на то, что мероприятие переносилось, ребята нашли и место, и подходящее время, чтобы встреча состоялась. Нас встретили прямо возле поезда, провели экскурсию по Вроцлаву.

На дискуссии были люди, по которым видно, что им не все равно. Они много спорили, много смеялись, высказывали свое мнение. Кто-то задавал вопросы о спорте, были острые вопросы. Осталось приятное, легкое и позитивное впечатление.

Общение продолжилось на турнире по волейболу, где была более неофициальная обстановка. Там уже все сдружились, спортивные мероприятия очень объединяют, а музыка мотивирует.

Считаю, что такие турниры должны быть обязательно. Не знаю, как это проходит в других городах и странах, но Вроцлав показал пример, как это должно быть. Большая группа людей, которым не все равно, которые объединены тем, что они белорусы и сохраняют свою белорусскость.

Встреча с белорусами Вроцлава

Что касается игры, никто изначально не знал, кто в какой команде, была жеребьевка. Где-то были более сильные игроки, где-то более слабые, ни у одной из команд не было преимущества. Погода была, неожиданно для всех, холодной, но на турнире было достаточно горячо.

Плюс музыка, которая добавляла ритмичность и настроение, еда, закуски, Независимо от того, какой у тебя ранг и статус, мы все были в одинаковых условиях, это сближает», — рассказала сайту Charter97.org Александра Герасименя.

Александра Герасименя, Пит Павлов, Наталья Радина, Иван Ганин

Наталья Радина и Александра Герасименя

Организатор фестиваля Степан Попов и трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя

Организаторы фестиваля: Наталья Хатько, Степан Попов и Александра Конофальская

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