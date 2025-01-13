Reuters: Шесть стран ЕС призвали снизить потолок цен на российскую нефть 2 13.01.2025, 19:24

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На данный момент потолок установлен на уровне $60 за баррель.

Швеция, Дания, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония призвали Еврокомиссию снизить потолок цен на российскую нефть, установленный странами G7 на уровне $60 за баррель, передает Reuters со ссылкой на совместное письмо уполномоченных представителей шести европейских стран. В документе не уточняется размер нового ценового порога.

«Меры, направленные на сокращение доходов от экспорта нефти, имеют решающее значение, поскольку они направлены на самый важный источник дохода России, — говорится в письме. — Мы считаем, что сейчас самое время усилить воздействие наших санкций, снизив потолок цен на нефть, установленный G7».

«Международный рынок нефти сегодня лучше обеспечен сырьем, чем в 2022 году, что снижает риск того, что более низкий потолок цен приведет к перебоям в поставках, — говорится в письме шести европейских стран. — Ввиду ограниченных возможностей хранения и чрезмерной зависимости от экспорта энергоносителей в плане доходов у России нет альтернативы продолжению экспорта нефти даже по существенно более низкой цене».

В конце 2024 года Bloomberg со ссылкой на источники писал, что вопрос снижения ценового порога примерно до $40 на российскую нефть обсуждают страны G7. По словам собеседников агентства, также рассматривается фактическая замена этого механизма полным запретом на переработку сырой нефти из России. Консенсуса по этому вопросу пока нет, отмечали источники.

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