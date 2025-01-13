Украина поддержала призыв понизить порог цен на российскую нефть
- 13.01.2025, 20:48
Ермак предлагает $30.
Санкционная группа Макфола-Ермака считает, что Европейский Союз и Большая семерка должны установить порог цен на российскую нефть на уровне $30 за баррель. Об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram 13 января.
«Жесткий price cap и дальнейшее снижение цены барреля российской нефти – это путь к глобальной безопасности. Группа Макфола-Ермака предлагает зафиксировать цену на $30», – отметил Ермак.
Ранее сегодня стало известно, что страны Балтии и Северной Европы призвали снизить порог цен на российскую нефть, чтобы сократить «единственный важнейший источник доходов России».
По словам Ермака, любые идеи новоизбранного президента США Дональда Трампа и его команды по снижению цен на нефть можно только приветствовать.
«Россия все равно будет вынуждена экспортировать нефть, даже если будет отдавать ее по себестоимости. Но с низкими ценами в Европе не будет войны», – считает глава ОП.
Ценовой порог $60 установили еще в конце 2022 года. Участники коалиции договаривались регулярно пересматривать ограничения один раз в месяц, чтобы оно было на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, но ни разу этого не сделали.
За это время Россия научилась обходить ограничения, используя «теневой флот» танкеров, часто с неизвестными страховщиками или собственниками, для поставки нефти на новые рынки, прежде всего в Азии. Благодаря этому российская нефть продается выше установленного ценового предела в течение большей части года.
В ответ страны G7 начали налагать санкции на танкеры и компании, вовлеченные в эти теневые операции. В декабре 2024 года страны Северной Европы также договорились усилить проверки страхования российских танкеров, проходящих через основные европейские проливы: Ла-Манш, Эресунн, Датские проливы.