В выходные будет до +17°С
- 23.10.2025, 15:13
Прогноз погоды на 24-26 октября.
24 октября погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая влажная воздушная масса. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по юго-западной половине страны пройдут дожди, пишет Белгидромет.
Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +12..+17°С. Атмосферное давление будет падать.
25 октября погодные условия будет формировать активная фронтальная система, смещающаяся с юго-запада Европы, вслед за которой днем начнет поступать более прохладная воздушная масса. Облачно. Временами пройдут дожди, местами – сильные дожди. Ветер юго-восточный с переходом на западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток составит +5..+12°С.
26 октября скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с территории Польши. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики ожидаются дожди. Ветер юго-западный, южный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная днем +6..+12°С.