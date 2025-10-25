закрыть
«Мы охотимся на ваши подлодки»: министр обороны Британии предупредил Путина

  • 25.10.2025, 14:53
«Мы охотимся на ваши подлодки»: министр обороны Британии предупредил Путина
Джон Гили

Королевский флот усилил свое присутствие в Северной Атлантике.

Великобритания заявила о росте активности российских подводных лодок до уровня времен Холодной войны. Министр обороны Джон Гили предупредил Кремль, что Королевские ВВС и флот «охотятся на их субмарины» в Северной Атлантике.

Об этом сообщает BBC.

Гили обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с сообщением.

«Мы охотимся на ваши подводные лодки», - отметил он.

По словам Гили, количество российских судов, угрожающих британским водам, выросло на 30%.

Это, по словам министра, свидетельствует об усилении «российской агрессии по всей территории», которая, по его словам, влияет на Европу, а не только на Украину.

Министерство обороны утверждает, что активность российских подводных лодок в Северной Атлантике вернулась к уровню времен Холодной войны.

Королевские ВВС и Королевский флот усилили свое присутствие в Северной Атлантике, где российские подводные лодки являются наиболее активными. Королевские ВВС выполняют миссии почти ежедневно, иногда круглосуточно и часто при поддержке других союзников НАТО.

