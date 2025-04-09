закрыть
9 апреля 2025, среда, 17:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Германии ХДС/ХСС и СДПГ объявили о формировании правящей коалиции

  • 9.04.2025, 17:18
В Германии ХДС/ХСС и СДПГ объявили о формировании правящей коалиции
Фридрих Мерц

Мерц вскоре заменит Шольца.

В Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) объявили о заключении коалиционного соглашения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Согласно 144-страничному соглашению, они договорились создать экспертную комиссию по модернизации долгового тормоза, снижать налог на 1% в год в течение пяти лет, начиная с 2028-го.

Также партии договорились отменить возможность получения гражданства ФРГ за три года, ввести добровольную военную службу, сократить бюджетные расходы, в частности добровольное финансирование международных организаций.

Также в соглашении говорится о проблеме нелегальной миграции. В частности, на два года будет приостановлено воссоединение семей, будут прекращены программы добровольного приема беженцев, а список безопасных стран для депортации - расширен. Кроме того, будет усилен контроль на границах Германии.

В Бундестаге новой правящей коалиции будет 328 депутатских мандатов из 630.

Ожидается, что председатель ХДС Фридрих Мерц будет избран на должность канцлера ФРГ 7 мая. Он заменит на посту Олафа Шольца.

По словам Мерца, коалиционные переговоры проходили под большим давлением из-за глобальной политической ситуации.

- Изнутри и снаружи многие силы работали не на нас, а против нас, - сказал Мерц.

В частности, он упомянул о войне в Украине, которую не хочет прекращать российский диктатор Путин, и агрессивный тарифный пакет президента США Дональда Трампа.

Однако он считает, что коалиционное соглашение - это «сигнал нового начала».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников
Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко