В Германии ХДС/ХСС и СДПГ объявили о формировании правящей коалиции 9.04.2025, 17:18

Фридрих Мерц

Мерц вскоре заменит Шольца.

В Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) объявили о заключении коалиционного соглашения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Согласно 144-страничному соглашению, они договорились создать экспертную комиссию по модернизации долгового тормоза, снижать налог на 1% в год в течение пяти лет, начиная с 2028-го.

Также партии договорились отменить возможность получения гражданства ФРГ за три года, ввести добровольную военную службу, сократить бюджетные расходы, в частности добровольное финансирование международных организаций.

Также в соглашении говорится о проблеме нелегальной миграции. В частности, на два года будет приостановлено воссоединение семей, будут прекращены программы добровольного приема беженцев, а список безопасных стран для депортации - расширен. Кроме того, будет усилен контроль на границах Германии.

В Бундестаге новой правящей коалиции будет 328 депутатских мандатов из 630.

Ожидается, что председатель ХДС Фридрих Мерц будет избран на должность канцлера ФРГ 7 мая. Он заменит на посту Олафа Шольца.

По словам Мерца, коалиционные переговоры проходили под большим давлением из-за глобальной политической ситуации.

- Изнутри и снаружи многие силы работали не на нас, а против нас, - сказал Мерц.

В частности, он упомянул о войне в Украине, которую не хочет прекращать российский диктатор Путин, и агрессивный тарифный пакет президента США Дональда Трампа.

Однако он считает, что коалиционное соглашение - это «сигнал нового начала».

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