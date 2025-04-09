Коалиция в Германии распределила «портфели» в будущем правительстве

Коалиция в Германии распределила «портфели» в будущем правительстве1
- 9.04.2025, 18:56
Какие министерства получит ХДС/ХСС, а какие – СДПГ?
Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц объявил о формировании коалиции с Социал-демократической партией Германии (СПДГ), которая должна начать работу в начале мая.
ХДС/ХСС представил соглашение о коалиции с СДПГ на совместной пресс-конференции. Лидеры партий рассказали о планах правительства на ближайшие четыре года и о распределении основных министерств.
Так, ХДС/ХСС получают Ведомство федерального канцлера, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство экономики и энергетики, Министерство по делам семьи, Министерство здравоохранения, Министерство транспорта, Министерство науки, технологии и космоса, Министерство продовольствия и сельского хозяйства, Министерство цифровой трансформации и модернизации. СДПГ получает Министерство финансов, Министерство обороны, Министерство юстиции, Министерство экономического развития, Министерство защиты окружающей среды, Министерство жилья и строительства и Министерство труда и соцзащиты.
Среди планов нового правительства — сократить налоги на корпорации к 2028 году, реформировать систему социального обеспечения, ужесточить миграционную политику и увеличить траты на оборону.
Теперь члены СДПГ должны будут проголосовать за коалиционное соглашение, а ХДС и ХСС должны получить одобрение партийного руководства. Голосование членов СДПГ, как ожидается, займет не менее 10 дней. Ожидается, что новый парламент сможет утвердить Фридриха Мерца на должности канцлера 7 мая.