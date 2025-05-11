ВСУ уничтожили позиции управления вражеских дронов в Сумской области
- 11.05.2025, 17:20
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Видео.
Украинские операторы ударных дронов уничтожили Сумской области позиции управления вражеских БПЛА, а также укрытия, технику и солдат российской армии.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Сокрушительные удары по врагу нанесли операторы боевых дронов подразделения роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «Прайм» 5 пограничного отряда.
В результате точных ударов были уничтожены вражеские укрытия, блиндажи, склад с боеприпасами, средства связи. Также украинские дроны разгромили позицию взлета и управления вражеских БПЛА, позицию минометчиков, транспорт и личный состав противника на Сумском направлении.
Мастерскую работу операторов дронов Госпогранслужба показала на видео.
«Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины. А РУБпАК «Прайм» 5 пограничного отряда работает четко и без компромиссов», - добавили в службе.