ВСУ атаковали НПЗ «Роснефти» в Рязани 2 22.05.2025, 21:49

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Сервис NASA зафиксировал пожар.

Американская система мониторинга пожаров FIRMS, разработанная NASA, зафиксировала возгорание на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» после атаки украинских беспилотников, сообщает Astra. Канал опубликовал спутниковые снимки FIRMS, на которых, как утверждается, зафиксировано возгорание на территории, относящейся к предприятию.

Перед пожаром Рязань атаковали беспилотники. По данным Mash, в районе нефтезавода сбили как минимум пять дронов. В 17:44 в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА, сообщил канал «112 Оповещение по Рязанской области».

Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Он обеспечивает топливом в том числе и Московский регион. Это не первая атака на завод: в феврале после удара беспилотника на предприятии возник пожар. В результате НПЗ был вынужден остановить переработку нефти.

Согласно оценкам Reuters, только в 2025 году Россия потеряла не менее 10% своих нефтеперерабатывающих мощностей в результате атак на заводы. Годом ранее, в 2024-м, удары дронов и трудности с ремонтом оборудования привели к снижению объемов переработки до минимального уровня за последние 12 лет — 267 млн тонн. Экспорт нефтепродуктов при этом сократился на 9%, составив 113,7 млн тонн.

Ответом российских властей стало засекречивание статистических данных. В мае 2024 года Министерство энергетики прекратило передавать в Росстат оперативную информацию по выпуску бензина, а в августе того же года были засекречены данные по производству дизельного топлива.

По информации Reuters, к февралю 2025 года объем простаивающих мощностей по первичной переработке нефти на российских НПЗ вырос до 3,5 млн тонн против 2,3 млн тонн в январе. Рост объясняется, в том числе, аварийными остановками ряда заводов — в Рязани, Саратове, Сызрани и Волгограде — после ударов БПЛА. В целом экспорт нефтепродуктов из России в феврале сократился на 7,5% по сравнению с январем и на 13,6% в годовом выражении, составив 8,72 млн тонн. В частности, экспорт дизеля снизился на 6% за месяц — до 3,6 млн тонн.

На этом фоне власти РФ ввели запрет на экспорт бензина. Кроме того, существенно снизились поставки дизельного топлива в зарубежные регионы. Так, согласно данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в феврале экспорт дизеля в Африку упал почти вдвое — с 1,27 млн тонн до 684 тыс. тонн. Снижение поставок также произошло в направлении Бразилии и других стран Южной Америки, а также Турции — одного из крупнейших рынков сбыта российского дизеля.

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