В России закрыли аэропорты Нижнекамска и Бугульмы 9.05.2025, 9:37

Боятся атаки дронов 9 мая.

В аэропорту Нижнекамска в РФ ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает РБК со ссылкой на представителя Росавиации Артема Кореняко.

Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы с 07:50 (по минскому времени). С 8:00 аналогичные меры ввели в аэропорту Бугульмы.

Более часа назад полеты приостановили в аэропорту Саратова «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

В предыдущий раз ограничения на работу нижнекамского аэропорта вводили 7 мая. Меры действовали еще в ряде российских городов на фоне атак украинских дронов. Прием и отправку рейсов несколько раз приостанавливали в том числе московские Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

Накануне Минтранс сообщил, что авиакомпании, выполняющие 96% полетов на российском рынке пассажирских перевозок, вернулись регулярному расписанию.

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