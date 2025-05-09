В России закрыли аэропорты Нижнекамска и Бугульмы
- 9.05.2025, 9:37
Боятся атаки дронов 9 мая.
В аэропорту Нижнекамска в РФ ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает РБК со ссылкой на представителя Росавиации Артема Кореняко.
Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы с 07:50 (по минскому времени). С 8:00 аналогичные меры ввели в аэропорту Бугульмы.
Более часа назад полеты приостановили в аэропорту Саратова «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».
В предыдущий раз ограничения на работу нижнекамского аэропорта вводили 7 мая. Меры действовали еще в ряде российских городов на фоне атак украинских дронов. Прием и отправку рейсов несколько раз приостанавливали в том числе московские Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.
Накануне Минтранс сообщил, что авиакомпании, выполняющие 96% полетов на российском рынке пассажирских перевозок, вернулись регулярному расписанию.