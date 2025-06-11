«Это не посевная и «Дожинки»: известный актер ответил министру культуры 8 11.06.2025, 13:44

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Андрей Новик

Белорусам нужна свобода самовыражения и творчества.

Лукашенко заявил о проблемах в белорусском театре и кинематографе — якобы везде «жулье и враги». Также он вспомнил о протестах, когда сотрудники «Беларусьфильма» были в первых рядах протестующих.

Почему правитель так не любит людей искусства? Об этом сайт Charter97.org поговорил с режиссером, актером театра и кино Андреем Новиком:

— Во-первых, люди искусства — одни из тех немногих, кто может публично выражать свое мнение. Если взять театр, то можно трактовать как несанкционированный микромитинг, если артист вдруг перед аудиторией в 300 человек выскажет свое мнение, отличающееся от государственной линии. Такая история, конечно, была бы не очень приятна для власть имущих.

Артисты и политики — это примерно 80% тех, кто может обращаться к людям с телеэкранов. Поэтому, конечно, для диктаторских режимов удобнее воспитывать народ без каких-то медийных кумиров, которые могут повести за собой — за своим мнением, видением, идеалами. Чтобы не допустить таких фигур, как Роберт Де Ниро. Не дать вырасти артисту такого масштаба, который на премии «Оскар» может высказаться перед миллиардом зрителей. Вот о чем речь.

Гораздо удобнее убедить людей, что у нас нет никого, да и самих артистов, что они никто и ничто, что они не имеют права выражать свое мнение, чем позволить такое волеизъявление.

— Лукашенко даже сказал: «Без вас мы можем обойтись». Может ли современное общество обойтись без кино и театра?

— Если подходить философски, общество, наверное, может обойтись без чего угодно. Но вопрос в том, насколько глубоким и сплоченным будет такое общество. Искусство ведь объединяет и одухотворяет гораздо сильнее, чем любые лозунги.

Как показывает практика, многих талантливых артистов, драматургов, режиссеров, композиторов либо просто вынудили уехать, либо посадили, либо поставили перед выбором, образно говоря, между пером и веревкой.

Ну и как продолжение всего этого любые независимые творческие организации или объединения сейчас активно получают клеймо «экстремистов», как и соцсети нашего объединения «By_teatr».

— Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси, заявил, что для развития кино в стране «нужно повысить художественный уровень фильмов» и «выйти на международный прокат». Для этого, по его словам, «нужна административная поддержка». Он также пообещал «вернуть уехавшие кадры». Что бы вы ему ответили? Чего на самом деле не хватает белорусскому искусству?

— Не хватает свободы и талантов. Как можно административным ресурсом повысить талант людей, которые создают духовные ценности? Нельзя росчерком пера заставить артиста играть лучше, а драматурга писать сильнее. Это искусство, а не посевная кампания или «Дожинки».

Я не понимаю, как в голове может родиться идея повышения уровня искусства с помощью административных мер. Единственный способ поднять качество белорусских фильмов и спектаклей — дать людям свободу самовыражения и творчества. Чтобы они могли говорить, выражать свое мнение, свои ценности. Только тогда уровень искусства действительно может вырасти.

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