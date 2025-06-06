NBC: Маск после ссоры с Трампом решил поддержать демократов на выборах 6.06.2025, 11:09

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И отказался от финансирования республиканцев.

Бизнесмен Илон Маск приготовился «разнести» республиканцев на выборах в конгресс и финансово поддержать избирательные кампании демократов после ссоры с президентом Дональдом Трампом, сообщил NBC один из советников предпринимателя. «Ему плевать на республиканцев, Национальный комитет Республиканской партии, места в палате представителей и так далее. Он их разнесет. <…> Мы уже знаем, что республиканцы проиграют палату представителей. Сенат, скорее всего, будет в порядке, но Илону плевать на всю эту партийную чепуху», — сказал советник Маска.

Несколько месяцев назад бизнесмен пообещал потратить $100 млн на политическую деятельность, передав средства организациям, связанным с Трампом. Но деньги до сих пор не поступили и, по словам собеседника NBC, не поступят. «Их больше нет», — отметил он. Теперь, как пишет NBC, конгрессменам от республиканской партии следует опасаться поддерживать «большой красивый» законопроект Трампа, который стал причиной раздора между президентом и Маском. В частности, законопроект предполагает продление налоговых льгот и может, по оценкам экономистов, увеличить дефицит бюджета США примерно на $600 млрд.

Маск назвал инициативу «омерзительным извращением». Вечером 5 июня Трамп в Белом доме заявил, что бизнесмену следует критиковать его, а не законопроект. «У Илона и меня были отличные отношения. Не уверен, что так будет и впредь», — отметил президент. В ответ на это Маск в соцсети Х написал, что без него Трамп проиграл бы выборы, а демократы не контролировали бы палату представителей.

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