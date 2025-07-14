Трамп: Я очень недоволен Россией 9 14.07.2025, 18:49

1,962

Фото: Getty Images

Президент США дал Путину 50 дней.

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, что очень недоволен диктатором РФ Владимиром Путиным.

«Я очень, очень недоволен Россией. Мы планируем очень серьезные [меры]... Если мы не достигнем соглашения в течение 50 дней, мы введем очень жесткие тарифы, около 100%, вы называете их вторичными тарифами», – сказал он.

Он повторил, что «очень разочарован» Путиным. Трамп рассчитывал, что мирное соглашение будет заключено еще два месяца назад.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com