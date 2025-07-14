Трамп: Я очень недоволен Россией

Трамп: Я очень недоволен Россией9
- 14.07.2025, 18:49
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Президент США дал Путину 50 дней.
Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, что очень недоволен диктатором РФ Владимиром Путиным.
«Я очень, очень недоволен Россией. Мы планируем очень серьезные [меры]... Если мы не достигнем соглашения в течение 50 дней, мы введем очень жесткие тарифы, около 100%, вы называете их вторичными тарифами», – сказал он.
Он повторил, что «очень разочарован» Путиным. Трамп рассчитывал, что мирное соглашение будет заключено еще два месяца назад.