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Трамп: Я очень недоволен Россией

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  • 14.07.2025, 18:49
  • 1,962
Трамп: Я очень недоволен Россией
Фото: Getty Images

Президент США дал Путину 50 дней.

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, что очень недоволен диктатором РФ Владимиром Путиным.

«Я очень, очень недоволен Россией. Мы планируем очень серьезные [меры]... Если мы не достигнем соглашения в течение 50 дней, мы введем очень жесткие тарифы, около 100%, вы называете их вторичными тарифами», – сказал он.

Он повторил, что «очень разочарован» Путиным. Трамп рассчитывал, что мирное соглашение будет заключено еще два месяца назад.

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