Буданов раскрыл Келлогу, к чему готовится Россия 1 15.07.2025, 10:16

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Кирилл Буданов

Американскую сторону ознакомили с текущей обстановкой.

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов принял участие в брифинге для специального представителя президента США Кита Келлога.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

В брифинге приняли участие начальник ГУР Кирилл Буданов, его заместитель Вадим Скибицкий, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба Андрей Гнатов и министр обороны Рустем Умеров.

Американскую сторону ознакомили с текущей оперативной обстановкой, оценкой планов России до 2036 года, а также с данными о подготовке кремля к вооруженному конфликту не только против Украины, но и против стран НАТО.

«Имперские амбиции Кремля не ограничиваются Украиной - они охватывают всю Европу. Впрочем, при поддержке Соединенных Штатов мы способны остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал», - считает Буданов.

Начальник ГУР выразил благодарность правительству и народу США за постоянную политическую, экономическую и военную поддержку Украины.

«Россия признает только силу - именно через нее мы достигнем устойчивого мира», - подчеркнул Буданов.

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