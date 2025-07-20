Россияне попали в окружение в Сумской области 2 20.07.2025, 11:28

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Из «котла» никто не вышел.

Село Кондратовка в Сумской области стало эпицентром поражения российских войск. Подразделения оккупантов оказались в окружении, попытки прорвать кольцо провалились. Об этом сообщили сразу два российских Z-канала РФ, связанные с ВС РФ, передает Dialog.UA.

Одним из таких провоенных ресурсов стал «За ВДВ». Он утверждает, что российские войска почти полностью потеряли контроль над населенным пунктом, за исключением только нескольких домов на восточной окраине. Внутри в «котле» остались подразделения ВС РФ.

«Кондратовка. Центр нами был утерян ранее, теперь противник вытеснил нас и на юге. Проводим атаки с севера, пока безуспешно. Удерживаем восточные окраины. Кольцо окружения в центре противником сжато, идет зачистка и поиск выживших наших. Попытки пробиться к своим не удались — по нашим данным оттуда не вышел никто», — написал Z-канал.

Силы обороны Украины блокировали попытки противника отступить. Это подтвердил и Z-ресурс «Северный канал». По его данным, российские военные удерживают лишь несколько уцелевших домов в селе.

«В Сумской области продолжаем следить за Кондратовкой. В условиях дефицита людей и припасов наши пацаны отбиваются как могут и удерживают последние 15–20 домовладений в деревне, куда мы все еще не пустили ВСУ. Все еще есть шансы на то, что мы сможем вывести ребят живыми из этого ада», — сообщил Z-канал.

Судя по их сообщению, положение оккупантов критическое. Ни снабжения, ни возможности отступить у них нет, а украинские военные продолжают зачистку села.

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