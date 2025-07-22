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Производитель игрушек Лабубу стал стоить дороже, чем «Газпром»

  • 22.07.2025, 9:32
  • 1,174
Производитель игрушек Лабубу стал стоить дороже, чем «Газпром»

Неожиданное сравнение.

Китайская компания Pop Mart стремительно набирает стоимость благодаря бешеной популярности игрушек-брелоков с кроличьими ушами и зубастой улыбкой, которые стали модным аксессуаром среди знаменитостей.

С начала года рыночная капитализация Pop Mart выросла с 15 до 42 миллиардов долларов, что позволило ей занять 528-е место в глобальном рейтинге компаний по версии портала Companies Market Cap.

Для сравнения: стоимость одного из гигантов российской экономики — «Газпрома» — составляет 38,8 миллиарда долларов, что ставит его на 569-е место. Таким образом, в июле Pop Mart обошёл «Газпром» по рыночной стоимости.

@charter97.org Игрушки дороже газа: Popmart обогнала «Газпром» #газпром #лабубу #popmart #беларусь #новости #экономика #факты #капитализация #игрушки #тренды ♬ оригинальный звук - Хартия97

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