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Что не так с «поездом Победы»

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  • Андрей Кныш
  • 23.07.2025, 10:43
  • 2,010
Что не так с «поездом Победы»
иллюстративное фото

Несколько вопросов к устроителям пропагандистского действа.

«Едущие на отдых и по своим делам простые граждане, городские квартиры в первые дни войны, отбивающие вражеские атаки солдаты в окопах, раненые в госпитале, заключенные в концлагерях — в каждом из вагонов на экскурсанта смотрит сама история, эпоха испытаний, страдания, боль народа, завоевавшего Победу неимоверными усилиями и непомерной ценой».

Так копыльская районная газета описывает экспозицию передвижного музея «Поезд Победы», четвертый год подряд посетившего Беларусь. По мнению издания, экскурсия на колесах предлагает «полное погружение в военные годы».

Большой вопрос — что обо всем этом сказали бы сегодня те, кто 80 лет назад воевал на фронтах и партизанил в тылу? Желали ли они своим внукам и правнукам ежегодного «полного погружения» в пережитые ими боль и страдания?

Сегодня об этом практически не у кого спросить. Но те из нас, кто застал живым поколение воевавших, помнят о том, как многие из них очень неохотно делились пережитым, стараясь забыть весь тот ужас.

Но еще больше вопросов к устроителям этого действа. Как известно, идея передвижного музея была реализована в России. В той самой России, которая на наших глазах устроила нашим соседям не виртуальное, а самое настоящее и максимально полное погружение в войну.

С резней мирных жителей в Буче и Мариуполе, с предрассветной ракетной атакой по Киеву в день полномасштабного вторжения. С самыми настоящими концлагерями для пленных военных и гражданских, откуда они возвращаются словно живые иллюстрации из книг о зверствах нацистов.

Имеет ли право государство, отправляющее ракеты на детские больницы и жилые дома, присваивать и эксплуатировать память о той войне, выставляя себя наследниками победы своих предков? В этом смысле есть вопросы и к правящему режиму в Беларуси, зарабатывающему на крови украинцев и помогающему агрессору оружием и технологиями.

Не говоря уже о том, что мы имеем несчастье своим глазами наблюдать в режиме онлайн, во что превратилось российское общество в результате всех этих многолетних «полных погружений».

Андрей Кныш, Салідарнасць

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