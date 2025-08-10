Макс Корж в Варшаве: «Останови войну!» 2 10.08.2025, 11:04

2,138

Фото: «Наша Ніва»

Белорусский музыкант на концерте выступил с антивоенной речью.

Белорусский певец Макс Корж дал 9 августа концерт на Национальном стадионе в Варшаве. Шоу чуть не сорвалось из-за поведения фанатов, а музыкант призвал прекратить войну и выступил за добрососедство между Беларусью и Польшей, пишет «Белсат».

Концерт Макса Коржа в Варшаве был анонсирован еще в 2024 году, и билеты раскупили за пять дней. Национальный стадион, где состоялось шоу, рассчитан на 60 тысяч зрителей.

Накануне концерта организаторы предупредили, что с бело-красно-белыми флагами на площадку не пустят, на входе охрана отбирала также украинские флаги, однако некоторым фанатам все же удалось пронести символику.

Фото: immiraslau / Telegram

На входе на стадион образовалась огромная очередь, появились сообщения, что возникли проблемы с сканированием билетов, и это создавало дополнительные заминки.

Еще одна заминка возникла из-за поведения зрителей: они начали выбегать с трибун в фан-зону. Охрана вместе с полицией пыталась ловить «беглецов», однако не справилась.

Со сцены призвали зрителей-перебежчиков вернуться на свои места и предупредили, что концерт оказался под угрозой срыва. В результате шоу началось с опозданием на полтора часа.

Во время концерта Корж выступил с антивоенной речью:

«В заложниках огромное количество людей. Вся страна в заложниках. Когда люди, которые не подписывались на это, гниют и умирают в окопах. Никто не рождается на эту землю быть убитым, никто. Ни один отец не воспитывает своего сына, чтобы отдать его прямо на растерзание. Каждый отец вкладывает в своего сына максимум того, что он не смог сделать в жизни сам. Кто добровольно может отдать это? Это надо остановить, друзья».

«Именно в эту минуту я знаю, что сделать», – сказал певец и многократно крикнул: «Останови войну! Stop the War!» Зрители за ним повторяли.

Кроме того, Макс Корж призвал Беларусь и Польшу к добрососедству, так как два народа ничем, кроме языка, не отличаются:

«Я – беларус, из Беларуси. Мы с вами соседи, и я считаю необходимым сказать: белорусы и поляки ничем не отличаются друг от друга, как и другие народы, отличаются только языком. Я знаю, времена нелегкие, но вы должны запомнить: политика – это политика, а простые люди – это простые люди».

Музыкант отметил, что поляки, как и белорусы, добрые и трудолюбивые.

«Не дай Бог, когда-нибудь вам скажут, что этот враг, или этот враг. Запомните: самый главный враг каждого народа – это простая манипуляция. Я желаю вам только мира. Я вижу, вы неплохо живете, продолжайте дальше также», – сказал Корж.

После выступления музыкант опубликовал голосовое сообщение в своем Telegram-канале: «Спасибо, малые, за этот концерт. Наслаждайтесь ночной Варшавой».

Следующий концерт певца пройдет в Алматы 6 сентября.

