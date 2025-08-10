Макс Корж в Варшаве: «Останови войну!»2
- 10.08.2025, 11:04
- 2,138
Белорусский музыкант на концерте выступил с антивоенной речью.
Белорусский певец Макс Корж дал 9 августа концерт на Национальном стадионе в Варшаве. Шоу чуть не сорвалось из-за поведения фанатов, а музыкант призвал прекратить войну и выступил за добрососедство между Беларусью и Польшей, пишет «Белсат».
Концерт Макса Коржа в Варшаве был анонсирован еще в 2024 году, и билеты раскупили за пять дней. Национальный стадион, где состоялось шоу, рассчитан на 60 тысяч зрителей.
Накануне концерта организаторы предупредили, что с бело-красно-белыми флагами на площадку не пустят, на входе охрана отбирала также украинские флаги, однако некоторым фанатам все же удалось пронести символику.
На входе на стадион образовалась огромная очередь, появились сообщения, что возникли проблемы с сканированием билетов, и это создавало дополнительные заминки.
Еще одна заминка возникла из-за поведения зрителей: они начали выбегать с трибун в фан-зону. Охрана вместе с полицией пыталась ловить «беглецов», однако не справилась.
Со сцены призвали зрителей-перебежчиков вернуться на свои места и предупредили, что концерт оказался под угрозой срыва. В результате шоу началось с опозданием на полтора часа.
Во время концерта Корж выступил с антивоенной речью:
«В заложниках огромное количество людей. Вся страна в заложниках. Когда люди, которые не подписывались на это, гниют и умирают в окопах. Никто не рождается на эту землю быть убитым, никто. Ни один отец не воспитывает своего сына, чтобы отдать его прямо на растерзание. Каждый отец вкладывает в своего сына максимум того, что он не смог сделать в жизни сам. Кто добровольно может отдать это? Это надо остановить, друзья».
«Именно в эту минуту я знаю, что сделать», – сказал певец и многократно крикнул: «Останови войну! Stop the War!» Зрители за ним повторяли.
Кроме того, Макс Корж призвал Беларусь и Польшу к добрососедству, так как два народа ничем, кроме языка, не отличаются:
«Я – беларус, из Беларуси. Мы с вами соседи, и я считаю необходимым сказать: белорусы и поляки ничем не отличаются друг от друга, как и другие народы, отличаются только языком. Я знаю, времена нелегкие, но вы должны запомнить: политика – это политика, а простые люди – это простые люди».
Музыкант отметил, что поляки, как и белорусы, добрые и трудолюбивые.
«Не дай Бог, когда-нибудь вам скажут, что этот враг, или этот враг. Запомните: самый главный враг каждого народа – это простая манипуляция. Я желаю вам только мира. Я вижу, вы неплохо живете, продолжайте дальше также», – сказал Корж.
После выступления музыкант опубликовал голосовое сообщение в своем Telegram-канале: «Спасибо, малые, за этот концерт. Наслаждайтесь ночной Варшавой».
Следующий концерт певца пройдет в Алматы 6 сентября.