Инфляция на продукты ставит в Беларуси рекорды 7 14.08.2025, 9:56

2,676

Цены бьют по карманам людей.

Глава Нацбанка Роман Головченко рассказал, что в Беларуси происходит с ценами. По его словам, «инфляция сейчас не носит спекулятивного характера». «Это не тот случай, когда цены разгоняются или вздуваются», — отметил чиновник. Напомним, в июле инфляция ускорилась до 7,4% годовых — это заметно превышает прогнозы чиновников на этот год. Причем продуктовая и вовсе разогналась почти до 11%, пишет «Зеркало».

По словам главы Нацбанка, «есть большое количество так называемых немонетарных факторов, которые также влияют на индекс потребительских цен».

«Это, например, рост цен на импортное сырье, которое мы используем, диспаритет цен с нашим основным торговым партнером — Российской Федерацией. И так далее, то есть целый комплекс факторов», — сказал Роман Головченко.

«Чтобы избежать шоков». Инфляция на продукты ставит рекорды и бьет по карманам людей, а Головченко говорит, что «цены не разгоняются»

По словам Головченко, «инфляция сейчас не носит спекулятивного характера».

